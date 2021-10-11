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ГИБДД установила личность сбитого на Ленинградском шоссе пешехода

Уточнена информация о наезде на пешехода на Ленинградском шоссе в Пскове 12 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, установлена личность пострадавшего. Это мужчина 1972 года рождения.

С места происшествия он был доставлен в травматологическое отделение Псковской областной клинической больницы, в обсервацию. Диагноз – закрытая черепно-мозговая травма.

ДТП произошло в 9.58 у дома №19 на Ленинградском шоссе. По предварительной информации, мужчина переходил дорогу вне пешеходного переходно а, в зоне его видимости, слева направо по ходу движения автомобиля.

Наезд совершила женщина 1954 года рождения, трезвая.