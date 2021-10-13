Автомобиль съехал с дороги и перевернулся в Новосокольническом районе

Автомашина съехала с дороги и перевернулась в Новосокольническом районе 13 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический».
Фото: ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический»
Дорожно-транспортное происшествие произошло на 499-м км автодороги Москва - Балтия. Мужчина, управляя автомобилем «Опель Зафира», на прямом участке дороги не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в правый придорожный кювет по ходу движения, где машина опрокинулась, а после встала на колеса.
В результате произошедшего транспортное средство получило технические повреждения. Водитель не пострадал.