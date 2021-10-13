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В Бежаницах автомобиль наехал на двухлетнюю девочку

В Бежаницах сбита двухлетняя девочка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД по Псковской области, это произошло 13 октября в 17.19 напротив дома 29 по улице Первомайской.

По предварительной информации, водитель 1992 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ- 21150 совершил наезд на девочку 2019 года рождения. У пострадавшей выявлены ссадины лица, сотрясение головного мозга под вопросом. Доставлена в великолукскую больницу.

Девочка шла с бабушкой по разные стороны дороги и неожиданно пошла к бабушке, когда приближался автомобиль. ВАЗ двигался медленно.

Пострадавшей 2 полных года, несколько дней назад у нее был день рождения.