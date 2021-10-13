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Пострадавшей в ДТП жительнице Дедовичского района выплатят компенсацию

В Дедовичском районе пострадавшая в ДТП женщина получит 130 тысяч рублей компенсации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

16 марта мужчина на автомобиле сбил женщину, которая шла во встречном направлении. В результате пешеход получила травмы средней тяжести. Она долгое время проходила лечение, а сейчас ограничена в передвижении. Пострадавшая потребовала взыскать с виновника ДТП компенсацию в размере 200 тысяч рублей.

Суд частично удовлетворил требования истца, взыскав с ответчика компенсацию морального вреда в размере 130 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в силу.