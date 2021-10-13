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В Бежаницах водитель автомашины проехал мальчику по ноге и скрылся

В Бежаницах водитель автомашины проехал мальчику по ноге и скрылся. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 14 октября в 13.50 около дома №22 на улице Лары Михеенко.

На нерегулируемом пешеходном переходе неизвестный водитель на неустановленной автомашине совершил наезд по касательной на пешехода 2012 года рождения, рассказали в ведомстве. В результате ДТП несовершеннолетний получил ушиб стопы левой ноги.

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Напомним, это второе происшествие с несовершеннолетним в Бежаницах с начала недели.