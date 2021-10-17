АвтоМир / Происшествия / ДТП

Виновник тройного ДТП на улице Ипподромной в Пскове получил штраф

Виновника тройного ДТП на улице Ипподромной в Пскове оштрафовали на 1500 рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, в отношении водителя «Шкоды Рапид» составлен административный протокол по статье 12.15 части 1 КоАП РФ.

Водитель 1994 года рождения не обеспечил безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с «Ладой Веста» под управлением мужчины 1985 года рождения. Тот по инерции врезался в «Дэу Нексию», за рулем которой находилась женщина 1979 года рождения.

Автомашины получили технические повреждения. Пострадавших нет.

Водитель «Шкоды» привлечен к ответственности за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги.