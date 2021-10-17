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В Пскове «Додж» оказался на тротуаре после столкновения с «Крайслером». ФОТО

«Додж» оказался на тротуаре после столкновения с «Крайслером» на улице Петровской в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, это произошло 16 октября в 11.00 у дома №24 (здание городского суда).

Водитель «Додж Джорни», женщина 1983 года рождения, на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге (улица Конная) не предоставила преимущество в движении «Крайслеру» под управлением мужчины 1973 года рождения и совершила столкновение.

«Крайслер» двигался по Петровской от улицы Розы Люксембург в сторону Рижского проспекта. После столкновения «Додж» оказался на тротуаре, поблизости от ларька по продаже фруктов.

Пострадавших нет. В отношении водителя «Доджа» составили протокол по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ, штраф составил 1000 рублей.