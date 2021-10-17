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Въехавшего в припаркованные автомашины водителя разыскивают в Пыталово

Неизвестный водитель въехал в припаркованные автомашины в Пыталово и скрылся, пишет газета «Наша жизнь».

ДТП произошло около дома №5 на улице Юнкерова. По словам владельцев поврежденных транспортных средств, инцидент случился ночью. На месте остались осколки автомобиля виновника аварии. Больше всего повреждений получил «Форд Фиеста», на него пришелся основной удар. Также пострадала автомашина «Ауди А6», в которую въехал «Форд».

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются, устанавливается виновник происшествия. Очевидцев просят обратиться по телефонам: 8-909-573-99-64, 8 (81147) 2-33-76.