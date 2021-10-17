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Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Псковском районе

Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по Псковскому району, в производстве следственного отдела находится материал проверки по факту ДТП.

В ходе проверки установлено, что 7 октября около 23.35 на 13-м километре автодороги Псков - Палкино, проходящей по территории Псковского района, водитель автомобиля марки «Опель Корса», житель Пскова, не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение. В результате данного ДТП пассажир автомобиля впоследствии скончался.

В настоящее время органы предварительного следствия ведут поиск свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия с целью установления обстоятельств произошедшего. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться в органы предварительного следствия по телефону 676872 (дежурная часть ОМВД России по Псковскому району) или в кабинет №14 ОМВД России по Псковскому району к следователю Васильеву.