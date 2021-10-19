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Девушка за рулем сбила молодого человека в Пскове

Автомобиль «БМВ 316» под управлением девушки 1997 года рождения сбил молодого человека в Пскове 18 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло у дома №38 на улице Кузбасской Дивизии в 8.35. Пешехода 1999 года рождения сбили в тот момент, когда он шел по правому краю проезжей части дворовой территории в попутном направлении.

Молодой человек получил травмы, после осмотра в областной больнице его отпустили домой. Водитель была трезвой, добавили в ведомстве.