АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пенсионерка попала в больницу после наезда автомобиля в Пскове

Женщина на автомобиле сбила пенсионерку на регулируемом пешеходном переходе в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Дорожная авария произошла сегодня в 10.25 на пересечении улиц Труда и Звездная. По предварительным данным, 30-летняя псковичка на автомашине «Мицубиси Лансер» при повороте налево на разрешающий сигнал светофора сбила 80-летнюю пенсионерку, которая двигалась на зеленый свет.

Пешехода госпитализировали в больницу. Проверка показала, что женщина-водитель была трезва. На месте работают сотрудники ДПС.