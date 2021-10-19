17-летнего юношу сбили на Сиреневом бульваре в Пскове

Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло во вторник, 19 октября, в Пскове. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, 17-летнего юношу сбили на Сиреневом бульваре на перекрестке с пр. Энтузиастов.
Наезд произошел около 19.45. Пострадавший получил сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, ссадины.
Юноша доставлен в детскую областную больницу.
В результате ДТП заблокирован въезд на Сиреневый бульвар с проспекта Энтузиастов.
По предварительной информации, водитель трезв.