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17-летнего юношу сбили на Сиреневом бульваре в Пскове

Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло во вторник, 19 октября, в Пскове. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, 17-летнего юношу сбили на Сиреневом бульваре на перекрестке с пр. Энтузиастов.

Наезд произошел около 19.45. Пострадавший получил сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, ссадины.

Юноша доставлен в детскую областную больницу.

В результате ДТП заблокирован въезд на Сиреневый бульвар с проспекта Энтузиастов.

По предварительной информации, водитель трезв.