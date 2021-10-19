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14 пешеходов погибли за девять месяцев на дорогах Псковской области

99 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов произошло в Псковской области за девять месяцев с начала 2021 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, жертвами ДТП стали 14 человек, 93 человека получили травмы различной степени тяжести.

Почти 70% от всех дорожных аварий произошли по вине водителей транспортных средств. «Госавтоинспекция напоминает, что водителям необходимо быть особенно внимательными при управлении автомобилем, заблаговременно снижать скорость и пропускать пешеходов на пешеходных переходах, а также быть предельно внимательными на загородных трассах», - отметили в ведомстве.

Наезды на пешеходов в темное время суток составляют только треть ДТП с их участием (30), но на долю таких происшествий приходится практически 60% всех погибших пешеходов. Главными причинами этого являются плохая освещенность отдельных участков дорог и отсутствие на одежде и аксессуарах пешеходов световозвращающих элементов, что становится особенно актуальным с наступлением осенне-зимнего периода, когда световой день все больше сокращается. «Практикой доказано, что применение световозвращающих элементов снижает риск наезда на пешехода в 6,5 раза. Благодаря им водитель может увидеть пешехода заранее, когда ситуация еще не является критичной, и принять необходимые меры, чтобы избежать наезда. В темное время суток водитель, использующий ближний свет фар, увидит человека без световозвращающих элементов на одежде только с расстояния в 30-50 метров. При наличии световозвращателей это расстояние увеличивается до 150 метров, а при движении с дальним светом фар - до 400 метров», - рассказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве подчеркнули, что пешеходам необходимо позаботиться о собственной безопасности на дороге и соблюдать правила дорожного движения. «Пешеходам следует осознавать опасность, которой они подвергают себя, перебегая дорогу в неположенном месте, не убедившись в безопасности перехода, отсутствии транспортных средств. При движении в темное время суток на одежде и аксессуарах пешеходов должны быть световозвращающие элементы», - отметили в УГИБДД.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что на дороге нет места суете и спешке. Сэкономленная минута не стоит вашей жизни», - резюмировали в ведомстве.