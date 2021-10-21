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Автомобиль сбил подростка в Пскове

Подросток 2004 года рождения пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Пскове 21 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 октября в 7.15 у дома №13 на улице Рокоссовского: автомобиль «Фольксваген Пассат» по управлением водителя 1977 года рождения сбил юного пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Подросток обратился в травмпункт Псковской областной больницы с ушибами и ссадинами.