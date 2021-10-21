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В Пскове будут судить водителя погрузчика, наехавшего на пешеходов

За наезд погрузчиком на пешеходов, один из которых получил тяжелые травмы, будут судить 29-летнего мужчину в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

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Установлено, что 7 апреля в 12.25 обвиняемый управлял погрузчиком «Бобкет S300». Он следовал по дороге от дома №1 на улице Волкова к дому №5 на улице Верхне-Береговой со скоростью 15 км/ч. Мужчина не заметил двух попутных пешеходов, идущих по краю дороги, и наехал на них.

Один из пешеходов получил переломы ребер и грудных позвонков, сотрясение мозга и разрыв грудного лимфатического протока.

Уголовное дело направили в суд. Обвиняемому грозит до двух лет колонии.