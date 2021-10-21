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После ДТП в Палкинском районе одного из водителей госпитализировали

Человека доставили в больницу после ДТП в Палкинском районе 23 октября. Об этом сообщает газета «Льновод».

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 16.00 на 309-м километре автомобильной дороги Санкт Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь. Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21096, совершил наезд на стоящее транспортное средство «Рено Логан» - автомобиль совершал поворот на деревню Вернявино.

В результате ДТП машины получили технические повреждения. Водителя ВАЗа доставили в Псковскую областную больницу с телесными повреждениями.