АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пассажир «Лады» скончался в больнице после ДТП в Псковском районе

Пассажир легкового автомобиля скончался в больнице после ДТП в Псковском районе. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району.

Дорожная авария произошла в 20.50 26 октября на 40-м километре автодороги Псков - Гдов. Водитель машины «Лада Ларгус», мужчина 1965 года рождения, направлялся в сторону Пскова, не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего автомобиль опрокинулся. В транспортном средстве находился пассажир 1984 года рождения.

Оба мужчины госпитализированы. Позже появилась информация о том, что пассажир автомашины скончался в больнице.

В ведомстве добавили, что у водителя автомобиля взяли анализ крови для установления факта трезвости на момент происшествия.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, в ДТП попал автомобиль ООО «Автомобильные дороги Пскова».