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Автомобилист въехал в дерево в Псковской районе

Водитель легкового автомобиля въехал в дерево в Псковском районе. ДТП произошло в ночь на 27 октября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району.

ДТП случилось в 00.01 на 7-м километре автодороги Псков - Изборск. Водитель машины«Лада Гранта», молодой человек 2000 года рождения, не справился с управлением, съехал в кювет, после чего совершил наезд на дерево задней частью автомобиля.

Транспортное средство получило технические повреждения, водитель не пострадал.

В ведомстве добавили, что молодой человек был трезв.