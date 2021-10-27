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Водитель «Лады» попал в больницу после ДТП на улице Розы Люксембург в Пскове

Водитель автомобиля «Лады» попал в больницу после ДТП на улице Розы Люксембург в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 октября в 15.30 у дома №22. По предварительным данным, 31-летний водитель автомашины «Фольксваген Пассат» не уступил дорогу автомобилю «Лада Ларгус» под управлением 58-летнего мужчины. Последнее транспортное средство двигалось по главной дороге.

В результате столкновения за медицинской помощью обращался водитель «Лады». Его доставили в больницу с ушибами и сотрясением мозга.

На месте работают сотрудники ДПС, проводится освидетельствование на состояние опьянения.