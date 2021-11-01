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Мужчине потребовалась медпомощь после ДТП в Великих Луках

Мужчине потребовалась медицинская помощь после ДТП в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: ГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожная авария случилась 30 октября в 7.40 на улице Ботвина, 15. 46-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомашине «Дэу Гетра», за рулем которой был 63-летний мужчина.

45-летний пассажир последнего автомобиля обратился за медицинской помощью в приемный покой Великолукской межрайонной больницы.