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Грузовик и ВАЗ столкнулись в Псковском районе, пострадал человек

Водителя легкового автомобиля госпитализировали после столкновения с грузовиком на автодороге в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району.

Фото: ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району

Дорожная авария произошла 1 ноября в 12.30 на 7-м километре автодороги Псков — Гдов.

По предварительным данным, 50-летний мужчина на автомашине ВАЗ-2112 врезался в попутный ГАЗ-3309, который поворачивал налево. За рулем грузовика находился 53-летний водитель.

Водителя легкового автомобиля доставили в больницу в тяжелом состоянии.