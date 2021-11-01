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Водитель скончался в больнице после ДТП с грузовиком в Псковском районе

Водитель легкового автомобиля скончался в больнице после столкновения с грузовиком на автодороге Псков — Гдов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району

«50-летний мужчина, который был за рулем автомашины ВАЗ-2112, скончался от полученных травм в больнице», - сообщили сотрудники ГИБДД.

Напомним, ДТП произошло 1 ноября в 12.30 на 7-м километре автодороги Псков — Гдов. Столкнулись ВАЗ и грузовой автомобиль.

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Кроме того, стало известно еще об одном пострадавшем в тройном ДТП, которое произошло в 14.20.

«В результате ДТП телесные повреждения получила водитель водитель "Понтиак Вайб", женщину доставили в Псковскую областную больницу, и два пассажира "Рено Сандеро". Диагнозы уточняются», - добавили автоинспекторы.

Напомним, дорожная авария произошла 1 ноября. Три автомобиля столкнулись «паровозиком» на 7 километре автодороги Псков — Гдов. Ранее сообщалось о двух пострадавших пассажирах автомобиля «Рено Сандеро».