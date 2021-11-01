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Неизвестного мужчину сбили в ночном ДТП в Великолукском районе

Мужчину сбили в ночном ДТП в Великолукском районе 2 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 00.02 на 7-м километре автодороги Першино - Лычево. Водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем «Ивеко Дейли», выбрал скорость, которая не обеспечила ему постоянный контроль за движением автомобиля, в результате чего совершил наезд на пешехода, личность которого не установлена.

Известно, что пешеход в нарушение правил дорожного движения находился на проезжей части справа по ходу движения транспортных средств. В результате ДТП пострадавший получил телесные повреждения, его госпитализировали в великолукскую больницу.