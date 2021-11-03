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«Мерседес» не уступил дорогу и попал в ДТП на улице Балтийской под Псковом. ФОТО

Два автомобиля столкнулись на улице Балтийской в деревне Борисовичи Псковского района 4 ноября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 16.40 на перекрестке с круговым движением у дома №1а. Водитель автомобиля «Мерседес», мужчина 1975 года рождения, выезжая с перекрестка по левой полосе движения, не уступил дорогу автомобилю «Фольксваген Пассат», за рулем которого находился мужчина 1991 года рождения, он двигался по перекрестку по правой полосе.

В результате столкновения транспортные средства получили технические повреждения. Никто из водителей не пострадал, оба они были трезвы.

«Обращаем особое внимание автолюбителей, что заезжать на перекресток с круговым движением можно с любой полосы, а вот выезжать — только с правой. Многие водители в нашем городе, видимо, забыли это правило дорожного движения, поэтому на перекрестке на улице Балтийской очень часто происходят подобные ДТП», - добавили в ГИБДД,