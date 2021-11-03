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«Газель» сбила подростка в деревне Родина Псковского района

17-летнего подростка сбили в деревне Родина Псковского района 4 ноября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 20.14 на улице Мира у дома №33. Водитель автомобиля «Газель», мужчина 1972 года рождения, совершил наезд на юношу 2004 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Подросток получил ушиб локтя, медицинскую помощь ему оказали на месте ДТП.

В ведомстве добавили, что водитель был трезв.