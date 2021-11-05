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Пешехода сбили в Пскове на пересечении улиц Ижорского батальона и Чудской

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пешехода произошло в Пскове вечером в субботу, 6 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону, сообщение о ДТП на пересечении улиц Ижорского батальона и Чудской поступило в 18:21. Выезжали 1 единица техники, 4 человека.

В 17:41 6 ноября поступило сообщение о ДТП с участием двух легковых автомобилей по адресу: Псковский район, Середкинская волость, с. Середка, ул. Хоботова. Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

Обстоятельства дорожно-транспортных происшествий уточняются.