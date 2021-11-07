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Смертельное ДТП произошло на дороге Порхов - Успенье

ДТП со смертельным исходом произошло на 86-м километре дороги Порхов - Успенье в 10.20 7 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Форд фокус», мужчина 1985 года рождения, на закругленном участке дороги совершил касательное столкновение с «Рено Логан». После этого он выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомашиной «Лада Гранта» под управлением женщины 1992 года рождения.

В результате ДТП погибла пассажирка «Лады» 1969 года рождения. Кроме того, пострадали оба водителя, от госпитализации они отказались.

В настоящее время проводится проверка, добавили в ведомстве.