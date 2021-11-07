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Автомобиль травмировал женщину на переходе в Овсище. ФОТО

Женщина получила травмы в результате наезда автомобиля у дома №10-в на улице Ижорского Батальона в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД по городу Пскову, инцидент произошел 6 ноября в 18.15.

Водитель автомобиля «Тойота Камри», мужчина 1985 года рождения, не уступил дорогу пешеходу и совершил наезд на женщину 1970 года рождения. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина получила травмы, ее госпитализировали в областную больницу с подозрением на перелом костей таза. Информация о точном диагнозе уточняется.

Судя по фотографиям, удар был сильный: на капоте автомобиля имеется большая вмятина, лобовое стекло треснуло.

Автомобиль двигался со стороны улицы Леона Поземского к перекрестку с улицей Чудской. Пешеход шла слева направо, наезд произошел на правой полосе.

Напомним, несколько лет назад здесь были установлены фигуры пешеходов, призванные обратить внимание водителей на пешеходный переход.