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Девушка пострадала при съезде автомобиля в кювет в Дедовичском районе

Несовершеннолетняя девушка пострадала при съезде автомобиля в кювет на автодороге Порхов — Успенье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УГИБДД УМВД России.

Фото здесь и далее: УГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 ноября в 15.10 на 27-м километре автодороги. Молодой человек 2003 года рождения за рулем автомобиля «Рено Логан» превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в опору ЛЭП.

В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка.