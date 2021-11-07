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Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП на дороге Порхов - Успенье

Появились фотографии с места ДТП в Бежаницком районе, в результате которого погибла пассажирка легкового автомобиля. Материалы предоставили в региональном УГИБДД УМВД России.

Ранее стало известно, что мужчина 1985 года рождения за рулем автомобиля «Форд фокус» на закругленном участке дороги совершил касательное столкновение с «Рено Логан». После этого он вылетел на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомашиной «Лада Гранта» под управлением женщины 1992 года рождения.

В результате ДТП погибла пассажирка «Лады» 1969 года рождения. Также пострадали оба водителя, от госпитализации они отказались.