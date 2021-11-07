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По факту ДТП с тремя погибшими в Псковском районе ведется проверка

По факту ДТП с тремя погибшими в Псковском районе ведется проверка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, следователи проводят необходимые автотехнические экспертизы.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Ранее сообщалось, что женщина и двое мужчин погибли в дорожно-транспортном происшествии в Псковском районе 5 ноября. Это произошло в 21.30 на втором километре автодороги Псков — Родина. Столкнулись автомашина «Лада Гранта» и автомобиль ГАЗ-22527 («Газель»).

По уточненной информации, на месте ДТП погибли водитель «Лады» 1961 года рождения, пассажир 1968 года рождения и женщина 1972 года рождения. По словам очевидцев, женщину после столкновения выбросило из салона. Мужчины скончались на месте происшествия, женщина умерла в карете скорой помощи.

Пострадали трое мужчин, находившихся в «Газели». Это водитель 1979 года рождения, мужчины 1979 и 1963 годов рождения. Они получили ушибы и травмы лица.

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По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.