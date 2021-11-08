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Псковские приставы заставили виновника ДТП выплатить более 700 тысяч рублей

Псковские приставы взыскали более 700 тысяч рублей компенсации морального вреда, полученного в результате смертельного ДТП. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

В рамках уголовного дела суд удовлетворил исковые требования родственников о выплате компенсации морального вреда в сумме 704 тысяч рублей.

Судебные приставы в ходе работы на исполнительным производством внесли постановление об ограничении должника в праве управлять автомобилем, а также постановление о запрете запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства гражданина. Виновнику ДТП также запретили выезжать за пределы России. Кроме того, после официального трудоустройства у мужчины удерживали деньги с его зарплаты.

Все предпринятые меры повлияли на должника - он нашел необходимую сумму и погасил моральный вред, отметили в ведомстве. Также с него взыскали 49 тысяч рублей исполнительского сбора.