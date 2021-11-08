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В Пскове ищут очевидцев ДТП, в котором пострадала велосипедистка

В Пскове сотрудники ГИБДД устанавливают очевидцев ДТП, которое произошло 29 октября в 13.20 на улице Советской, напротив дома №2/17 по улице Яна Фабрициуса (площадь Победы). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Участниками дорожной аварии стали водитель автомобиля «Лада Веста», мужчина 1976 года рождения, и велосипедистка – женщины, 1963 года рождения. В результате ДТП пострадала велосипедистка.

Граждан, которые стали очевидцами этого происшествия или владеют какой-либо информацией о нем, просят обратиться по телефонам: 29-25-83 или 02.