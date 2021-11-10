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Грузовик выехал на полосу встречного движения и попал в ДТП в Великолукском районе

Легковой автомобиль и КамАЗ столкнулись в Великолукском районе. Об этом сообщает газета «Наш путь».

Вечером в деревне Дубрава-2 водитель автомобиля КамАЗ, 48-летний мужчина, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги, в результате чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Форд Фокус», за рулем которого находился 19-летний молодой человек.

В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. На месте работают сотрудники отдела ГИБДД МО МВД РФ «Великолукский».