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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Женщину госпитализировали с переломами после наезда КамАЗа в Пскове

10.11.2021 20:11|ПсковКомментариев: 0

Женщину госпитализировали после наезда грузовика на улице Карбышева в Пскове 10 ноября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу. 

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 19.25 во дворе у дома №2. Водитель автомобиля КамАЗ, мужчина 1969 года рождения, совершил наезд на женщину 1961 года рождения. По предварительной информации, пострадавшая получила переломы. Ее госпитализировали в Псковскую городскую больницу. 

На месте работают сотрудники ведомства, будет проходить процедура освидетельствования. 

Теги: #ДТП #псков #пешеход
Источник: Псковская Лента Новостей
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