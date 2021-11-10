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Женщину госпитализировали с переломами после наезда КамАЗа в Пскове

Женщину госпитализировали после наезда грузовика на улице Карбышева в Пскове 10 ноября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 19.25 во дворе у дома №2. Водитель автомобиля КамАЗ, мужчина 1969 года рождения, совершил наезд на женщину 1961 года рождения. По предварительной информации, пострадавшая получила переломы. Ее госпитализировали в Псковскую городскую больницу.

На месте работают сотрудники ведомства, будет проходить процедура освидетельствования.