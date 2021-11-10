Женщина в Пскове не справилась с управлением и вылетела на автомобиле в канаву

Женщина не справилась с управлением автомобилем и съехала в канаву у реки Милевка в Пскове вечером 10 ноября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.
Инцидент произошел на улице Ипподромной. За рулем транспортного средства находилась женщина 1978 года рождения. На место происшествия прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части. Пострадавшую извлекли из машины через лобовое стекло.
Женщину передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Подробности произошедшего устанавливаются.