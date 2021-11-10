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Съехавшая в канаву псковичка отказалась проходить проверку на алкоголь

Женщина, которая вечером 10 ноября съехала на автомобиле в канаву у реки Милевка в Пскове, отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 21.15 у дома №65 на улице Ипподромной. Женщина 1978 года рождения, управляя автомобилем «Мазда 3», не справилась с управлением и съехала с дороги с последующим опрокидыванием в кювет.

В результате ДТП водитель получила телесные повреждения, госпитализировать ее не стали.