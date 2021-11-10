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Житель Великих Лук получил травму лица после употребления алкоголя

Мужчина в Великих Луках, которой получил травмы лица в результате наезда автомобиля 11 ноября, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Дорожная авария произошла в 23.20 у дома №5/23 на улице Герцена. Водитель автомобиля «Лада Икс Рей», мужчина 1982 года рождения, совершил наезд на пешехода 1966 года рождения, который находился на проезжей части без цели ее перехода. В ведомстве заметили, что потерпевший во время ДТП двигался вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

Водитель автомобиля был трезв. Потерпевшему оказали разовую медицинскую помощь, после которой его отпустили домой.