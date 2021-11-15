Женщину госпитализировали после ДТП в Себежском районе

Женщину госпитализировали после дорожно-транспортного происшествия в Себежском районе 13 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.
ДТП произошло в 8.15 на 37-м километре автодороги Толкачево - Себеж - Заситино. Женщина 1993 года рождения за рулем автомобиля ВАЗ-2115 неправильно выбрала безопасную скорость, в результате чего транспортное средство съехало с дороги в правый придорожный кювет.
Женщину доставили в больницу, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения она отказалась.