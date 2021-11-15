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Велосипедист в Пскове не уступил дорогу автомобилю и стал жертвой ДТП

Велосипедиста сбили в городе Пскове 12 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Дорожная авария произошла в 7.48 у дома №76 на улице Ипподромной. Водитель велосипеда «Аутор», мужчина 1966 года рождения, на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог не уступил дорогу транспортному средству «Тойота Камри», которым управлял водитель 1990 года рождения, в результате чего произошло столкновение.

Велосипедист получил ушиб правого голеностопа, его отпустили домой. В ведомстве добавили, что оба водителя были трезвы.