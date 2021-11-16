АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пенсионерка попала в больницу после ДТП на улице Коммунальной в Пскове

Пенсионерка пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Коммунальной в Пскове 16 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Дорожная авария произошла в 8.05 у дома №73. 33-летний водитель автомашины «Мицубиси Паджеро» не уступил дорогу и врезался в движущийся в прямом направлении автомобиль «Дэу Нексия», за рулем которого была 56-летняя женщина.

В результате ДТП 75-летнюю пассажирку «Дэу Нексия» с ушибами грудной клетки и локтевого сустава доставили в Псковскую городскую больницу.

На месте работают сотрудники ГИБДД.