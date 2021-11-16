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Подросток попал под колеса автомобиля на проспекте Энтузиастов в Пскове

Подростка доставили в больницу после наезда автомобиля на проспекте Энтузиастов в Пскове 15 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожная авария произошла в 17.45 у дома 1 по проспекту Энтузиастов. 36-летний мужчина за рулем автомашины «Мицубиси Лансер» сбил 14-летнего подростка, который переходил дорогу вне пешеходного перехода, при этом в зоне видимости водителя.

В результате ДТП пешехода с ссадинами теменной области и ушибом верхней трети левой голени доставили в областную детскую больницу.

Водитель был трезв.