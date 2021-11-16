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Ребенка госпитализировали с переломом после наезда автомобиля в Пскове

Ребенка госпитализировали с переломом после наезда автомобиля в Пскове 16 ноября. Об это корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 15.15 на Ленинградском шоссе, 56. Водитель автомобиля «Фольксваген Джетта», молодой человек 2001 года рождения, совершил наезд на мальчика 2011 года рождения, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода.

По предварительной информации, ребенок получил закрытый перелом голени, его доставили Детскую областную больницу.