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Полиция ищет очевидцев наезда на пешехода в Псковском районе

Полиция ищет свидетелей наезда на пешехода у СНТ «Мирное» Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМВД России по Псковскому району.

В ходе предварительного следствия установлено, что 4 июля в 11.50 на 1 километре водитель автомобиля «Вольво ХС90» сбил пешехода, который шел по правой обочине во встречном направлении. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.

Органы предварительного следствия ищут свидетелей и очевидцев происшествия.

Всех, кто обладает какой-либо информацией по данному ДТП, просят позвонить по телефону: 676872 (дежурная часть ОМВД России по Псковскому району), либо обратиться в кабинет №14 ОМВД России по Псковскому району.