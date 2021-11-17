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Два человека пострадали в результате съезда автомобиля в кювет на трассе Псков — Гдов

Мужчина и женщина попали в больницу в результате съезда автомобиля в кювет на трассе Псков — Гдов в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 ноября в 9.30 на 53-м километре автодороги.

Установлено, что водитель автомашины ВАЗ-2110 не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся. В результате дорожной аварии госпитализировали мужчину 1974 года рождения и женщину 1975 года рождения. Последнюю отпустили из медучреждения.