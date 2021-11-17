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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Островский суд вынес приговор виновнику ДТП со смертельным исходом

17.11.2021 11:03|ПсковКомментариев: 1

Жителя города Острова привлекли к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области. 

В июне 2020 года мужчина, будучи лишенным водительских прав, ехал по автомобильной дороге Федосино - Кахново - Тишино. Он двигался на автомобиле ВАЗ-21013 со скоростью около 40 км/ч. Приближаясь к повороту на деревню Тонковидово Островского района, он выехал на левую обочину относительно направления своего движения, где совершил наезд на пешехода. Впоследствии потерпевшая скончалась в больнице. Виновник ДТП, в свою очередь, оставил место происшествия.

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел частичное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение материального ущерба потерпевшей, принесение извинений. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года. Отбывать наказание ему предстоит в колонии-поселении. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевшей стороны.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Теги: #ДТП #островский район #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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