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Из-за снегопада таксист не справился с управлением и вылетел в кювет в Стругокрасненском районе

Из-за снегопада таксист не справился с управлением и вылетел в кювет в Стругокрасненском районе, пострадал человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожная авария произошла 18 ноября в 10.15 на 8-м километре автодороги Цапелька — Новоселье — Струги Красные — Плюсса.

51-летний водитель за рулем автомобиля «Фольксваген Поло» превысил скорость и из-за снегопада на закругленном участке дороги не справился с управлением и вылетел в кювет.

Мужчина пояснил, что в ДТП никто не пострадал. Однако в 12.55 фельдшер станции скорой помощи сообщила, что в приемный покой Стругокрасненской межрайонной больницы обращался 20-летний молодой человек, который сообщил, что попал в ДТП возле деревни Липно. Ему оказали медпомощь и отпустили домой.