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Девушка пострадала в результате ДТП в Невельском районе

Девушка 2001 года рождения пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия в Невельском районе 19 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожная авария произошла в 5.30. Водитель автомобиля «Форд», мужчина 1976 года рождения, не справился с управлением и транспортное средство съехало с дороги. По предварительной информации, причиной ДТП могла стать плохая видимость.

Девушка, по предварительным данным, получила перелом ключицы. Ей оказывается медицинская помощь. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.