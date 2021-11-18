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Водитель на «Ладе» сбил пьяного велосипедиста в Пскове

Водитель на «Ладе» сбил пьяного велосипедиста на улице Гагарина в Пскове 19 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 15.00 у дома №15. По предварительным данным, 52-летний водитель автомашины «Лада Приора» сбил 59-летнего велосипедиста, который выезжал со второстепенной дороги на главную.

В результате последний получил травмы. Прибывшие на место ДТП медики установили, что велосипедист пьян. Пострадавшего доставили в Псковскую областную больницу.