←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
в МРЭО Живая очередь
Почему нужно менять резину сейчас?
Правила замены масла
Кто на чем экономит при обслуживании?
Как не запустить автомобиль
Что русскому хорошо то китайцу...
Какой автомобиль надежнее?
Остановку? Да пусть переносят
Узнаешь себя?
Все ограничения движения
Чем опасен дождь для авто
Кольцо с дровяником
ещё ДТП 18.11.2021 18:322 Ребенок попал под колеса «Форда» на улице Народной в Пскове 19.11.2021 16:030 Водитель на «Ладе» сбил пьяного велосипедиста в Пскове 19.11.2021 12:040 В Пскове с начала года произошло 49 наездов на пешеходов 19.11.2021 10:480 Девушка пострадала в результате ДТП в Невельском районе 19.11.2021 10:134 Из-за снегопада таксист не справился с управлением и вылетел в кювет в Стругокрасненском районе 19.11.2021 09:560 Самым аварийным днем недели на дорогах Пскова оказалась среда
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель на «Ладе» сбил пьяного велосипедиста в Пскове

19.11.2021 16:03|ПсковКомментариев: 0

Водитель на «Ладе» сбил пьяного велосипедиста на улице Гагарина в Пскове 19 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 15.00 у дома №15. По предварительным данным, 52-летний водитель автомашины «Лада Приора» сбил 59-летнего велосипедиста, который выезжал со второстепенной дороги на главную.

В результате последний получил травмы. Прибывшие на место ДТП медики установили, что велосипедист пьян. Пострадавшего доставили в Псковскую областную больницу.

Теги: #ДТП #дороги Пскова #велосипед
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Будете ли вы проходить техосмотр добровольно на личном автомобиле?
В опросе приняло участие 646 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
19.11.2021, 16:030 Водитель на «Ладе» сбил пьяного велосипедиста в Пскове 19.11.2021, 15:540 В Пскове закрывается для транспорта участок улицы Петровской 19.11.2021, 15:490 На ремонт дороги к перинатальному центру в Пскове планируют привлечь средства из госказны 19.11.2021, 13:551 В Пскове обсудят перспективы развития инфраструктуры для электромобилей
19.11.2021, 12:040 В Пскове с начала года произошло 49 наездов на пешеходов 19.11.2021, 10:480 Девушка пострадала в результате ДТП в Невельском районе 19.11.2021, 10:250 Количество раненых в ДТП с начала года в Пскове снизилось на 14,3% 19.11.2021, 10:134 Из-за снегопада таксист не справился с управлением и вылетел в кювет в Стругокрасненском районе
19.11.2021, 09:560 Самым аварийным днем недели на дорогах Пскова оказалась среда 18.11.2021, 18:322 Ребенок попал под колеса «Форда» на улице Народной в Пскове 18.11.2021, 17:540 Более 330 псковичей сели пьяными за руль в этом году 18.11.2021, 17:210 В Великих Луках почтили память жертв ДТП
18.11.2021, 16:580 Участок дороги Прискуха – Иванцево ремонтируют в Локнянском районе 18.11.2021, 15:100 Борис Елкин проверил ход реконструкции улицы Поземского 18.11.2021, 12:430 Пьяный водитель попался сотрудникам ГИБДД в Узком переулке Пскова 18.11.2021, 11:230 Скользкая дорога стала причиной ДТП в Невеле
18.11.2021, 10:240 «Шевроле» и «Мазда» столкнулись на развязке улицы Труда и проспекта Энтузиастов 18.11.2021, 09:500 Спасатели помогли кондуктору выбраться из попавшего в ДТП в Куньинском районе автобуса 18.11.2021, 09:310 Появились фотографии с места ДТП в Опочке, в котором пострадала девочка 17.11.2021, 19:500 Рейсовый автобус оказался в придорожном кювете в Куньинском районе
17.11.2021, 19:200 Более 4 километров Пушкиногорского шоссе отремонтировали по нацпроекту 17.11.2021, 17:421 Жительница Бежаниц угнала внедорожник и попала в ДТП 17.11.2021, 17:364 Археолог назвал причину задержек ремонта дорожных объектов Пскова 17.11.2021, 16:470 Водитель «Рено» сбил женщину на пешеходном переходе в Новоржеве
17.11.2021, 11:031 Островский суд вынес приговор виновнику ДТП со смертельным исходом 17.11.2021, 10:550 Девочка попала под машину в Опочке и получила черепно-мозговую травму 17.11.2021, 10:290 Движение грузовиков по дорогам Стругокрасненского района ограничат на месяц 17.11.2021, 10:050 Женщина попала под колеса кроссовера в Великих Луках
17.11.2021, 09:340 Два человека пострадали в результате съезда автомобиля в кювет на трассе Псков — Гдов 17.11.2021, 07:330 Названы способы определить реальный пробег при покупке подержанного автомобиля 16.11.2021, 22:220 Еще пять дворов приводят в порядок в Пскове 16.11.2021, 21:310 «Фольксваген» вылетел с дороги в результате ДТП с мусоровозом в Пскове
16.11.2021, 20:322 Почти за 150 млн рублей отремонтируют улицу Труда в Пскове 16.11.2021, 19:050 Полиция ищет очевидцев наезда на пешехода в Псковском районе 16.11.2021, 18:350 Два легковых автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 16.11.2021, 17:481 Движение на улице Кузбасской Дивизии в Пскове ограничат с 17 ноября
16.11.2021, 16:533 Лихо - дорого 16.11.2021, 16:230 Ребенка госпитализировали с переломом после наезда автомобиля в Пскове 16.11.2021, 16:170 Всероссийская олимпиада для школьников «Безопасные дороги» проходит в формате онлайн-игры 16.11.2021, 11:130 Доля онлайн-заявок на автокредиты в банках ВТБ выросла на треть
16.11.2021, 10:300 Подросток попал под колеса автомобиля на проспекте Энтузиастов в Пскове 16.11.2021, 09:341 Пенсионерка попала в больницу после ДТП на улице Коммунальной в Пскове 16.11.2021, 07:470 В Госдуме прорабатывают ужесточение наказания за подделку водительских прав 15.11.2021, 19:173 Заключен контракт на ремонт улицы Труда в Пскове
15.11.2021, 16:000 В Пскове продолжается ремонт дворов 15.11.2021, 15:410 Псковичам напомнили, как получить скидку при замене водительских прав 15.11.2021, 11:350 Почти 1800 нарушений пресекли псковские сотрудники ГИБДД за неделю 15.11.2021, 11:220 Двух нетрезвых водителей остановили сотрудники ГИБДД в Великих Луках
15.11.2021, 10:281 Велосипедист в Пскове не уступил дорогу автомобилю и стал жертвой ДТП 15.11.2021, 10:170 Две «Шкоды» столкнулись на площади Ленина в Пскове 15.11.2021, 10:060 Водитель сбил человека в Великолукском районе и скрылся с места ДТП 15.11.2021, 10:000 Женщину госпитализировали после ДТП в Себежском районе
14.11.2021, 16:100 Отремонтированный участок дороги в Псковском районе прошел приемку 14.11.2021, 15:501 Страховщики назвали имена людей, у которых чаще всего угоняют автомобили 14.11.2021, 14:300 Фура съехала в кювет в Куньинском районе 14.11.2021, 11:550 Спикер Госдумы пояснил, кого коснутся штрафы за непройденный техосмотр
14.11.2021, 10:350 Почти на неделю закроется для транспорта участок улицы Кузбасской Дивизии в Пскове 13.11.2021, 22:270 Улицу Коммунальную в Пскове готовят к нанесению разметки 13.11.2021, 14:534 Асфальтировать улицу Поземского в Пскове планируют начать весной 12.11.2021, 17:191 В семи дворах Пскова завершили основные ремонтные работы
12.11.2021, 17:056 Борис Елкин рассказал о преимуществах бело-лунных светофоров 12.11.2021, 15:380 Участок улицы Кузбасской Дивизии в Пскове временно закроют с 16 ноября 12.11.2021, 15:230 ВТБ: Выдачи автокредитов в России превысят в этом году триллион рублей 12.11.2021, 14:220 Фонари установили на пешеходных переходах в деревнях Псковской области
12.11.2021, 14:051 Два ДТП затрудняют движение на улице Коммунальной в Пскове 12.11.2021, 10:480 АвтоВАЗ приостановил производство из-за отсутствия комплектующих 12.11.2021, 10:460 Николай Козловский о ремонте дорог: Продолжаем работать, не снижая темпов 12.11.2021, 10:240 Житель Великих Лук получил травму лица после употребления алкоголя
12.11.2021, 09:550 В Пскове заработал новый светофор на улице Поземского 12.11.2021, 09:100 Мужчина получил травмы в результате наезда автомобиля в Великих Луках 12.11.2021, 08:380 Пострадавшего в ДТП на Ипподромной в Пскове велосипедиста госпитализировали 12.11.2021, 08:110 Велосипедиста сбили на улице Ипподромной в Пскове
11.11.2021, 16:280 Еще пять рейсов отменили в Дедовичском районе из-за болезни водителей 11.11.2021, 12:182 Съехавшая в канаву псковичка отказалась проходить проверку на алкоголь 11.11.2021, 11:480 Пенсионер сбил подростка на пешеходном переходе в Гдове 11.11.2021, 11:300 Более 35 фонарей установили вдоль дороги Пушкинские Горы — Рождество — Велье
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.