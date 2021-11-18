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По факту смертельного ДТП с автобусом в Пскове возбудили уголовное дело

По факту смертельного ДТП с автобусом, которое произошло 10 ноября на улице Яна Фабрициуса в Пскове, возбудили уголовное дело. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Фото: Роман Гик / «Жесть по-псковски»

Напомним, водитель автобуса «Мерседес Бенц» совершил наезд на женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулированному пешеходному переходу. В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия.

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Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Кроме того, уголовное дело возбудили по факту наезда на пешехода на улице Карбышева в Пскове. В этот же день, 10 ноября, в жилой зоне водитель автомобиля КамАЗ, мужчина 1969 года рождения, совершил наезд на женщину 1961 года рождения.

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Санкция статьи обвинения (часть 1 статьи 264 УК РФ) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.